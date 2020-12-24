立法院民進黨團利用多數優勢將強行通過開放進口萊克多巴胺美豬的行政命令，另一方面壓制民間抗議聲浪，衛福部就針對提出危害健康質疑的蘇偉碩醫師「查水表」約談。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆近日接受港媒專訪表示，若以現在民進黨蠻幹情勢發展再不收兵，民進黨2022選舉結果一定會很慘。

游盈隆近日接受港媒《中評社》專訪討論萊豬及民調議題，他指出，蔡政府當年要開放含有萊豬，事前就得嚴謹評估，但現在動用政府去處理不同意見的人，就算蘇偉碩改口，蘇貞昌收兵，卻可能因蘇貞昌面子問題而無法撤告。

對於萊豬民調普遍不支持高於支持且充滿爭議，游盈隆認為，若萊豬強硬通關，現在看起來民進黨「前景黯淡」，桃園市、新竹市、基隆市都可能鬆動，且民進黨不要以為嘉義縣、屏東縣這些縣市是攻不破的。

他也透露，蔡政府在2020年總統暨立委選舉大勝，後面2022九合一縣市長選舉肯定會想拚翻盤，即便民進黨在疫情防堵上有很大功勞，可是在萊豬開放後，後續衝擊影響有多大？游盈隆坦言：「照這樣發展，2022走下來一定很慘，因為跟社會對立」。

此外，民進黨日前發布的萊豬民調僅「7.7％不滿意開放美豬牛」，游盈隆無奈表示，這種民調很無聊，雖然可以達到讓綠營基層鞏固軍心的效果，但他認為，「這很無聊、只是個笑話」。

(中時新聞網)