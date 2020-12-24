專精於再生醫療領域幹細胞新藥研發的向榮生技(6794)，由宏遠證(6015)主辦輔導推薦、將於明（25）日登錄興櫃交易。宏遠證表示，公司今年除承辦碩天、撼訊及華新科等再籌資（SPO）業務，此次再添興櫃新兵向榮生技，推進今年承銷首次公開募股（IPO）業務進展。

向榮生技2011年起致力於再生醫療的脂肪幹細胞新藥開發及幹細胞技術應用，研發中的異體幹細胞新藥ELIXCYTE，已進行2項適應症臨床試驗。一是獲台灣FDA核准、代號CT21的治療膝骨關節炎臨床案，已完成Ⅰ／Ⅱ期臨床試驗、結案報告提交衛福部食藥署。

二是獲台灣及美國FDA核准、代號CT31的治療慢性腎衰竭案，目前Ⅰ／Ⅱ期收案中。目前針對第三、四期腎臟病患者的療法，仍屬於未滿足的醫療需求，向榮生技新藥盼達到多重治療機轉，以延緩慢性腎衰竭病患腎功能衰竭速率。

向榮生技研發團隊9成以上擁有碩博士學歷，於2014年領先業界設置細胞實驗室、並通過人體細胞組織優良操作規範（GTP）審查，為少數獲得日本醫藥品醫療機器總合機構（PMDA）海外細胞處理中心（CPC）認證資格者。

向榮生技亦致力發展3D生物反應器自動化大量培養幹細胞技術，為符合更高規格的細胞製劑生產需要，正建置可達PIC/S GMP規格的新廠，以提供最安全有效的細胞製劑藥品。

針對特管法開放的細胞治療技術，向榮生技與多家醫療院所合作，向衛福部申請特管法進行自體幹細胞治療不同適應症，包括退化性關節炎、慢性或滿6周未癒合的困難傷口項目，其中林口長庚及雙和醫院已通過審查。

展望後市，向榮生技自行研發的3D生物反應器進行幹細胞製劑大量生產技術平台，可尋求技術授權合作夥伴，發展細胞製劑量產製程開發與生產代工服務的商業模式，同時延續目前進展中的幹細胞新藥臨床試驗，針對目前未滿足的醫療需求，開發新一代的細胞新藥。

(時報資訊)