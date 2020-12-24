《店頭市場》宏碁資訊申請上興櫃 17:222020/12/24 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏碁資訊(6811)送件申請上興櫃。 宏碁資訊成立於101年2月，主要業務為雲端服務、智慧物聯網、加值運用與開發及邊緣運算智慧載具平台即服務，董事長為陳俊聖，總經理為周幸蓉，目前股本為3.64億元，109年上半年合併營收為25.44億元，稅後盈餘為8395萬元，每股盈餘為2.3元。 宏碁資訊24日申請登錄興櫃股票 青秀台中 鼎助青創團隊圓夢 (時報資訊) #宏碁資訊 #店頭市場 #興櫃 #送件申請 #上興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》台達電打造台塑綠色資料中心 用電量減3成 08:352020/12/24 財經 揭開大人生藍圖 中壽啟動三年數位領航計畫 04:102020/12/24 金融．稅務 智聯服務上洋產業 明掛牌 04:102020/12/24 證券．權證 1分鐘讀財經》缺貨櫃惡化 下月運價恐怖暴漲 08:172020/12/24 財經 《金融股》宏遠證主辦輔導 向榮生技明登興櫃 17:222020/12/24 財經 防疫概念股軟腳 12檔紅翻黑 04:102020/12/24 證券．權證 富邦併日盛 黃天牧：沒護航 04:102020/12/24 財經要聞 耕興5G手機檢測 接單爆發 04:102020/12/24 證券．權證 《類股》上游跳森巴、下游舞牛仔 紡織股耶誕趴狂歡 11:252020/12/24 財經 《航運股》價格漲到獲利噴發 陽明11月大賺逾27億元 17:222020/12/24 財經 雪紅阿姨「大喜日」第3支飆股掛牌 散戶抽中現賺8.8萬 10:342020/12/24 財經 財經熱門新聞 勞動基金弊案 這家投信不妙 台股修正恐更猛 - 財經 北京重擊澳洲經濟超有效 貿易順差崩6成、創2年最低 - 財經 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 股價太兇猛要小心 謝金河爆這3檔「小狗回主人身邊」 - 財經 超瞎！ 大陸第一所晶片大學現況曝光 竟沒這課程 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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