宏碁資訊(6811)送件申請上興櫃。

宏碁資訊成立於101年2月，主要業務為雲端服務、智慧物聯網、加值運用與開發及邊緣運算智慧載具平台即服務，董事長為陳俊聖，總經理為周幸蓉，目前股本為3.64億元，109年上半年合併營收為25.44億元，稅後盈餘為8395萬元，每股盈餘為2.3元。

(時報資訊)