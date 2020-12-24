陽明(2609)近期股價強勁表現，達到注意交易資訊標準，今天公布自結獲利，11月稅後淨利高達27.05億元，1個月獲利相當接近於今年第3季整季獲利，顯見近期海運市場漲勢相當可怕。

陽明11月營收達到152.65億元，年增近3成，再創單月新高，連帶獲利飆升，單月稅前盈餘達34.24億元，年增率1141％，稅後淨利27.05億元，年增740％，而今年第3季整季獲利28.19億元，等於賺了快一季的獲利，每股稅後盈餘0.92元。

截至12/18上海出口貨櫃SCFI綜合指數2,412點，年成長167％。其中，歐洲線3,124美元/TEU，年成長231％；地中海線3,233美元/TEU，年成長194％；美西線3,900美元/FEU，年成長191％；美東線4,874美元/FEU，年成長99％。展望未來，大陸疫情控制得宜，製造業生產活動正常，推升亞洲出口貨量大幅成長。而近期歐洲地區疫情惡化，碼頭工人減少使塞港問題更為嚴峻，運價愈小不易。

今年法人報告一路上調貨櫃輪業者的營收及獲利，陽明的原先預估全年獲利已經接近70億元，但11月獲利再度優於市場預期，恐怕還會再調高今年獲利預估數字。而因結航的關係，歐洲線的漲價會落在2021年反映，短中期櫃位吃緊態勢不變，2021年的表現可期。

(時報資訊)