鴻海(2317)集團旗下夏普（SHARP）今（24）日宣布，旗下轉型日系美妝時尚百貨的美華泰MIRADA，已完成官方購物商城建置並正式上線開站，雖然時程較原先預定的10月稍有落後，仍實踐在第四季正式開站的承諾。

1978年創立、總公司位於台南的美華泰，早期為日韓美妝必逛的第一首選通路，至今已累積逾145萬會員。不過，今年初因新冠肺炎疫情因素衝擊，原經營團隊決議結束所有實體門市。台灣夏普7月1日宣布收購美華泰，並展開營運轉型規畫。

台灣夏普考量符合疫情新常態生活模式，將美華泰規畫轉向虛擬通路經營，並引進日本夏普資源、轉型線上日系時尚生活百貨，搶攻每年約600億元的「美麗」商機，並在7月15日先於可購樂（COCORO Life）電商平台成立品牌旗艦店，延續對會員服務。

台灣夏普表示，轉型線上日系美妝時尚百貨的美華泰，仍維持精選進口美日韓最新商品，網羅業界最新保養、彩妝、流行飾品、居家百貨等多項平價時尚商品的特色，盼讓會員享受便捷的線上購物環境及最優質服務。

夏普社長戴正吳先前透露，收購美華泰的主意是由他提出，主要認為經營長達35年、擁有145萬名會員的美華泰品牌，要停業熄燈「覺得可惜」、且對會員及員工都是衝擊。台灣夏普在收購美華泰後，至少能保住品牌價值及既有會員、員工。

戴正吳指出，夏普在日本推出的美容家電銷售表現不錯，美華泰可承續既有的美妝生活百貨路線，並引進日本的優質美妝、生活產品，整合會員轉型為「日系時尚生活百貨」線上購物平台經營，與COCORO Life可購樂平台「打群架」把品牌做好。

為歡慶美華泰官方購物商城正式開站，夏普邀請知名網紅「Alizabeth娘娘」做為美華泰開站大使，並提供美華泰會員即日起登入成為會員即贈入會禮100元 並可周周參與抽獎，有機會獲得SWTICH、PS5等萬元好禮。

(時報資訊)