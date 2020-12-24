日本火紅動漫《鬼滅之刃》以及動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車編》不僅在亞洲掀起熱潮，超夯程度也蔓延到國際，甚至在網上吹起一股扮演熱潮。而擁F級美胸的插畫家「泥泥學姐」也扮演《鬼滅》伊之助，她豪掀上衣，傲人上巨乳全都露。

泥泥學姐搭上「鬼滅」熱潮，豪曬上空扮演「豬頭先生」嘴平伊之助，只見泥泥學姐身穿「豬突猛進」的灰色上衣，下一秒她還大膽把上衣蓋在頭上，豪曬黑色內衣、性感F奶，深邃事業線全都露，照片讓網友眼睛大吃冰淇淋，直呼：「好胸」、「一秒變伊之助」、「超性感」、「伊之助的胸肌怎麼特別突出」。

猪突猛進🐗💨💨💨 Do you know about it? 留言給我你喜歡鬼滅哪個角色🥳 #泥泥學姐 #鬼滅の刃 #動漫 #kimetsunoyaiba #inosuke #japanese #anime #cosplay 由泥泥學姐 Janie 發佈於 2020年12月22日 星期二

這位妮妮學姐是其實是一位插畫家，153公分嬌小的她，擁「富堅泥泥」的綽號，愛畫畫的她同時還有傲人雙峰，妮妮學姐也不吝嗇曬好身材，在網上人氣很夯，在IG還擁有144萬人追蹤。

其實不只妮妮學姐扮伊之助，日前一位巨乳網紅Jessica Nigri就真空挺上身、扮演頭戴山豬面具的嘴平伊之助，Jessica以薄紗纏住上衣、遮住胸前兩點，她還帥氣戴上豬頭套、手拿兩把武士刀，Jessica把嘴平伊之助模仿得維妙維肖，而她挺上空更是超吸睛，傲人上圍、胸型全都露，尺度辣到爆表。

(中時新聞網)