截取自賴清德臉書

總統府妝點聖誕節(取自李俊俋臉書)

取自蔡英文臉書

今晚是平安夜，總統府應景以聖誕樹和聖誕紅點綴過節氛圍，副總統賴清德今天特地以當季盛產的草莓，製作「聖誕老公公」草莓甜點，不料過程多次「失手」，只見賴清德一再笑喊「我要重來」，增添不少趣味。

賴清德今天在臉書中以影片分享「聖誕老公公」草莓塔的製作過程，雖然賴清德一板一眼的示範每道流程，但是在擠奶油時未拿捏好份量，只見充當聖誕老公公眼睛的巧克力球，以及充當帽子的草莓蒂心都慢慢滑下來，急得賴清德大喊「我要重來」。

影片最後透過剪輯，呈現兩只完美可愛的「聖誕老公公」草莓塔，不過小編也把NG鏡頭保留在影片中，讓不少網友笑喊「太可愛了」，賴清德也發文表示，今晚是平安夜，很多朋友都有安排活動或聚會，提醒大家在人潮眾多的場合請戴口罩、勤洗手、保持適當距離，並配合中央疫情揮中心的防疫措施。「祝福大家聖誕快樂、平安喜樂！」

蔡英文總統也貼上網紅麻幾為她製作的專屬聖誕卡，祝福大家佳節愉快！同樣提醒民眾「最近天氣冷，大家記得注意保暖，防疫也不要鬆懈，一定要勤洗手、戴口罩喔」。

總統府副祕書長李俊俋則是貼出總統府內的聖誕樹表示，明天就是聖誕節，總統府內也應景的增添了過節氣氛！今年靠著大家的團結，我們一起平安度過了嚴峻的疫情，希望在這象徵平安、快樂、溫暖的節日，我們能夠繼續互相關懷、彼此祝福！

(中時 )