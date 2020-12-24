大陸高壓監管網路科技企業，近期數次出手針對當地市值最高的民企阿里巴巴以及估值最高的螞蟻集團。對此現象，螞蟻集團獨董、春華資本董事長胡祖六表示，全球正關注該事件，倘若反壟斷法僅針對民營科技企業，將是一場悲劇。

香港經濟日報報導，曾任高盛大中華區主席的胡祖六針對近日網企監管壓力表示，全球市場將關注當局舉動是否出於政治動機，以及監管機構是否針對私人而非國有壟斷企業。如果反壟斷法僅被視為針對成功的民營科技企業，那將是一場悲劇。

新華社24日報導，大陸國家市場監管總局根據舉報，依法對阿里巴巴集團控股有限公司實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。且中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局將於近日約談螞蟻集團，督促指導螞蟻集團按照市場化、法治化原則，落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，規範金融業務經營與發展。

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