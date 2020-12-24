「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）名單新增一家第一銀行。金管會24日宣布第二波系統性重要銀行，2019年第一波系統性銀行名單有五家，包括：中信銀、國泰世華、台北富邦、兆豐及合庫，今日宣布新增指定一銀為第六家系統性重要銀行。

金管會指出，為確保銀行體系健全以支持實體經濟發展，並強化我國具系統重要性銀行之風險承擔能力，以降低其如發生經營風險對金融體系之衝擊，金管會前已邀請中央銀行、財政部及中央存款保險公司組成工作小組，完成D-SIBs篩選架構及強化監理措施，於2019年12月修正發布「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」及訂定「系統性重要銀行篩選標準及實施要求」之令。

金管會指出，依上開管理辦法及令釋規定，經指定為D-SIBs者，應自被指定之日次年起，分4年平均提列2%額外法定資本要求及2%內部管理資本要求，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過2年期之壓力測試。其中有關提列2%內部管理資本要求及申報「經營危機應變措施」等2項強化措施，因應疫情發展及參考國際作法，金管會於2020年7月2日發布補充規定予以延後1年實施。

金管會表示，D-SIBs在金融市場係具有領導性地位之銀行，期待5家D-SIBs及本次新增之第一商業銀行能為金融穩定承擔更多責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面能全面帶動提升金融業經營之穩定及健全。

金管會秉持我國資本適足性規範持續與國際接軌並因應我國實務發展之原則下，在提升我國D-SIBs之損失吸收能力後，對於強化我國金融穩定應有相當之助益。

(工商 )