倫元投顧分析師陳學進表示，台股24日開高震盪收紅，終場上漲57.19點，漲幅0.4％，收在14,280.28點；櫃買指數亦同步上漲0.24點，漲幅0.13％，收在179.69點；三大法人進出方面，外資續買31.94億元，投信續賣6.23億元，自營商轉買6.80億元，惟外資法人於台指期買超2,300口多單，累計淨空單部位為4,499口，心態轉趨謹慎保守。

觀察盤面，新冠疫情風暴再起，英國、南非均發現變異新冠病毒株，市場人人自危，連帶台股22日應聲重挫。不過，在多頭架構仍不變下，股市有震盪、拉回，反而可以造就低接機會。

個股方面，本周納入投資組合的第一銅，在增補庫存需求帶動下，國際銅價大反彈，營運看俏，配合內外資法人大戶心態積極偏多不變，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會可期。

展望後市，隨新冠疫苗問世，並於歐美各國開始施打，不僅可望帶動更多產業與區域經濟復甦，各市調機構紛紛預期明年全球經濟出現「V型」復甦。此外，全球資金行情延燒、財政貨幣刺激齊發，在經濟及資金面仍相對有利，多頭行情有望延續至明年首季至第二季間。

選股方面，在市場資金匯集、人氣鼎沸推波助瀾下，包括被動元件、矽晶圓、快充IC、天線模組、網通IC、驅動IC、連接器、車用鏡頭、整流二極體、銅箔基板、塑化、鋼鐵、紡織、航運等族群，均為可留意之焦點題材，建議投資人以「低接不追高」策略因應。

(工商 )