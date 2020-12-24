運達投顧分析師洪任浚表示，台股近期持續於14,300點附近震盪整理，個股輪動快速，「善變的行情要有不變的節奏對應」。除部分漲多個股不宜再追價，須待拉回支撐時再行布局外，台股主流仍以傳產股為主，包括鋼鐵、塑化均陸續出現買盤拉抬。

選股方面，在景氣復甦初段，將以原物料漲勢最為積極，自2009年的歷史經驗可看出，當時股市重挫，不過在全球央行釋放資金、積極投入基礎建設下，帶動當時原物料價格狂飆，連帶黃豆、玉米、小麥皆漲勢猛烈，股市亦將移往商品市場方向布局。

2020年全球受到新冠疫情影響，第四季將成為全球經濟落底重要時刻。所幸美國接種疫苗人數已達百萬人、歐洲亦將於27日開始接種，台灣預估疫苗問世時間將落在明年三月，只要疫苗足以保護大多數人，歐美各國將可望大量釋放財政刺激，帶動經濟回歸正軌，其中最重要的就是基礎建設投資計畫。

個股方面，本周納入投資組合的威致，國際廢鋼價格大漲、鋼筋價格調升，產業趨勢向上，獲利有望提升。

展望後市，預期全球將進入快速通貨膨脹時代，原油與鋼鐵等工業金屬價格有望續揚，傳產族群將成為明年投資組合中不可或缺之一環。以台股而言，鋼筋漲價效應將帶動相關產業財報數字成長，鋼鐵股近期由威致、海光股價率先表態，預估股價仍有續攻空間；至於二線塑化族群，近期亦陸續見到買盤進場，投資人可留意後續表現力道。

(工商 )