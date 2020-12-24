工業地產市場持續多年來強強滾，其中新北市汐止全球首座智慧雲端建築，提供全球唯一「雲端共構建築」電信服務的「遠雄U-TOWN」廠辦大案，今（24）日再傳成交，遠雄建設（5522）和遠雄國際投資公司再度處分4.76億元廠辦，給宜進（1457）。

位於汐止新台五路的「遠雄U-TOWN」，由遠雄建設事業和遠雄國際投資公司等共同合作開發，今天再開紅盤。

宜進今天公告，砸下4.7650億元，加碼買下新北市汐止區昊天段872地號、同新段6地號的「遠雄U-TOWN」，包括土地約99.60坪，建物約1,460.92坪，及停車位12個。

「遠雄U-TOWN」於2013年正式獲全球性組織-「LLG」全球智慧生活聯盟，所頒發的LLGA雲端智慧建築國際認證，為遠雄集團的廠辦代表作；目前已吸引緯創軟體、精華光學、宜進、台灣醣聯、新竹物流、鑫品生醫、友通資訊、其陽科技等國際級大型企業進駐。

(工商 )