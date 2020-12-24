針對工會團體24日陳情訴求，勞動部說明，過去勞動基金委託投信代操發生的3件不法案件，經勞動基金運用局積極求償，不會損及勞工權益；其中，2案已全額獲得賠償，另1案仍在訴訟中；對於此次弊端，基金運用局已就4大面向擬具12項措施，全面強化管控及監理機制。

勞動部提出以下三點說明：

（一）以往勞動基金委外代操的投信公司所發生的3件不法案件，經勞動基金運用局積極求償，不會損及勞工權益；其中，2案已全額獲得賠償，另1案仍在訴訟中。對於不法案件，基金運用局會依據契約對代操投信沒收履約保證金、終止契約、請求連帶損害賠償及違約罰款等，亦將限制投信公司5年內不得參與基金運用局委託招標案。

（二）針對此次弊端，基金運用局已就4大面向擬具12項措施，全面強化管控及監理機制。經拜會金管會同意協助，未來，將對從事國內股票自營人員納入自律規範普查範圍，並定期向金管會系統申報，就個人投資與市場進行比對。

（三）未來，勞動基金監理會會加強監督勞動基金運用局所提12項強化措施之落實情形，亦要求基金運用局向監理會報告內部及外部稽核結果及改進情形，維護勞工權益。

(工商 )