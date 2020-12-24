台北市議員徐巧芯日前公布紐籍機師足跡，但衛福部長陳時中卻說不罰。行政院長蘇貞昌 今（24）日表示，防疫做得好、腳步一致就是不要亂了套，指揮中心也盡心盡力才能把防疫做得好，希望任何個人不要有個人任意而為，以至於亂了套。

蘇貞昌今天出席第20屆「公共工程金質獎」頒獎典禮前受訪指出，今年是非常辛苦的一年，國人也因為大家同心協力、腳步一致才能把防疫做得好，能夠腳步一致就是不要亂了套，指揮中心也盡心盡力才能把防疫做得好，希望任何個人不要有個人任意而為，以至於亂了套。

對於有媒體報導，本土個案曾參加台北馬拉松。蘇貞昌則說，希望民眾不要運用現代科技發布假訊息，這是非常惡劣的事情，一個人恣意妄為，可能開心，卻亂了全國防疫、引起不必要的恐慌，讓防疫亂了套，這非常不應該，國家法令有規定，這類做法的相關工作會由主管機關依法執行。

此外，行政院顧問李懷仁出任一卡通董事長，蘇貞昌則說，李懷仁歷練完整、才華出眾，擔任行政院副院長陳其邁辦公室主任時就表現傑出，防疫期間提供很多創意、運用數位科技，做出貢獻，也非常受到高雄市長陳其邁重用，這次南下幫忙也是很適合李的長才，希望在高雄為陳其邁新上任盡一份心力，他樂見也祝福李一切順利；至於發言人人事部分會在適當時間向國人報告。

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