第4次區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）領導人會議以視頻形式舉行，東盟10國以及韓國、日本、澳大利亞、新西蘭等國家領導人與會。(圖／中新社)

在《中歐投資協定》可能跨越最後的人權條款障礙而達成協議之際，德媒呼籲歐盟要認清中國大陸成為頭號經濟強國的趨勢無法阻擋，不應該對大陸這個經濟蓬勃成長的地區關上大門，而是要以更成熟、更解放的態度對大陸投入更多注意力。

《德國之聲》引遊《焦點》雜誌文章說，在《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)簽訂後，在中國大陸的領導下，亞太地區將成為全球最大的自由貿易區，大陸向世界經濟頂峰又邁出一大步。而美國和歐盟則好像站在球場邊緣，只有看著的份兒。

《焦點》的文章指出，這個包含東盟十國和中、日、韓、澳、紐西蘭等國加入的RCEP，可以讓中共總書記習近平在在明年慶祝建黨100周年時宣告，中國大陸最終成為世界經濟頭號強國已不可阻擋。

文章認為，川普狹隘的「美國優先」政策以及各種貿易糾紛，最終促成了這個由中國大陸主導的貿易協定。前美國總統歐巴馬任內推動跨太平洋夥伴協議（TPP）目的在加強美國在亞太增長地區影響力，但隨著川普宣佈退出，此一願景已變得遙不可及。等到新任總統拜登收拾好川普的殘局，新的亞太經濟巨輪已經行駛很遠了。

文章引用數據稱，2019年美國和歐盟在全球GDP中分別占15.9%和15.4%，大陸約占17.4%，而2020年的力量對比向著有利於大陸的方向邁進。和目前仍受困於疫情的西方世界不同，中國大陸在新冠疫情衝擊下還能實現經濟增長，而美國和歐盟卻正在經歷二戰後最大的經濟衰退。

該文提出了歐盟應對此一經濟衰退的辦法說，歐盟應該謀求團結，即便歐盟和美國的關係在拜登任下會重新改善，但高度依賴出口的西方國家仍然需要一個全面貿易協定。歐盟還必須更成熟、更解放，不應向蓬勃增長的中國大陸與亞太地區關閉，而是要投入更多注意力。

(中時新聞網)