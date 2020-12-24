相隔253天台灣再爆新冠肺炎本土個案，隨著疫情升溫，桃園市長鄭文燦24日中午召開防疫應變會議時，新聞處長詹賀舜傍晚開記者會表示，若有新增本土案例或疫情有重大變化導致群聚風險增加，市府跨年不排除改為線上轉播甚至停辦，只要跨年改線上，元旦升旗就停辦，目前暫定最晚28日定案。

詹賀舜進一步指出，改為線上轉播目前朝「沒有觀眾的演唱會」方向規畫，影歌星一樣在高鐵站前廣場開唱，禁止民眾入場，但若疫情發生重大變化，不排除直接停辦，會持續滾動式檢討。

詹賀舜也提到，楊梅登場的元旦升旗也比照辦理，並取消現場報名，目前團體加網路報名者達1.2萬人，活動現場已改採封閉式，改為單一入口落實實名制進場。

至於五月天演唱會，中央防疫指揮中心5大原則出爐的第一時間，相信音樂即取消餐飲販售服務，經檢視五月天的防疫計畫書，都符合相關規定，市府也組流攤稽查小組和防疫督導小組，每組有4至6人，會在現場稽查勸導和取締，強調沒口罩禁止進場。

(中時 )