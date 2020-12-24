在嘉義看守所鹿草分監服役的鄭姓男子，明年1月5日即將假釋出獄，24日平安夜卻太思念妻子，趁在田裡除草時逕自脫逃回家，台南市警3分局下午2時許在安南區長溪路二段的鄭家將他逮獲，鄭男全身赤裸躲在床下，坦承回家找妻子團圓恩愛，警方依照脫逃罪將他押送回嘉義地檢署。

39歲鄭男因搶奪案入獄服刑2年2個月，剩12天即可假釋出獄，分派至鹿草分監服外役監，發派至後壁區外包公司當除草工。他竟趁平安夜上午10時許下田除草機會，直接逃獄偷跑，在後壁車站搭火車至台南車站，在轉乘公車回安南區家中。

警方發布通報，台南市警3分局中午派員搜索，到長溪路二段鄭家追查逃犯行蹤，首次徒勞無功，警方在附近田裡搜尋，直到下午2時許追查無人，打算返所。

返所途中，長安派出所所長黃俊榮2度回馬槍搜索鄭家，這次果然發現鄭姓逃犯全身赤裸，躲在床底下，鄭妻子則滿臉尷尬。他落網後藉口不滿遭外包公司主管責罵，才會乾脆丟下農具，選擇逃獄。

鄭男說詞令人難以置信，警進一步詢問，鄭嫌坦承太思念愛妻，竟等不了12天，選擇在平安夜逃獄回家，與妻子團圓「恩愛」，不料還沒結束，警方就追上門。警方依照脫逃罪嫌，將他移送嘉義地檢署，依照法條恐再加1年多刑期。

(中時 )