浩鼎（4174）新藥開發報喜！旗下自主研發的首創型（first in class）新藥OBI-999，榮獲甫公布的2020國際創新獎，這是該公司第二度獲得此一亞洲最受矚目的鼓勵企業創新獎項。

研發長賴明添博士指出，浩鼎獲獎產品OBI-999係一抗體小分子藥物複合體（ADC），它利用Globo H抗體的專一性，識別Globo H有高度表現的癌細胞，再釋放小分子化療藥物，直接進行癌細胞毒殺治療；係當前唯一以Globo H為標識之ADC，目前在臨床試驗一期研發階段。

浩鼎2018年亦以其旗下另一創新型抗癌藥物OBI-3424獲得此一國際創新獎項。董事長張念慈強調，新藥研發是一條漫長、難苦又充滿風險的長路，但浩鼎已轉型為一多元化癌症新藥研發公司，旗下每一產品均為首創型新藥，目的即在藉創新的癌症療法，讓治療更精準、更安全，使病患在抗癌同時，依然享有生活品質。

「國際創新獎」（International Innovation Award2020）為亞太地區最大的非政府組織（NPO）、亞洲企業商會（Enterprise Asia）所舉辦，旨在推廣企業創新，鼓勵透過創新的實踐，以傑出的創新產品、服務和文化來優化全球生活水平，並為企業創造長期的價值。

該獎項分「產品創新」、「服務與解決方案」及「組織與企業文化」三個類別，計有來自全球共30個國家地區、24個產業領域的160件產品和方案被提名，主辦單位組成國際評審團，經來自全球學界知名的評委審核，並採用該獎項專門建立的8-D基準評分後，選拔出29個卓越、創新作品。台灣方面除了台灣浩鼎生技外，計有達佛羅、大數據及英屬百慕達商友邦人壽保險台灣分公司獲獎。

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