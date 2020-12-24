國泰世華銀行基金會董事長李明賢與志工群合影，謝謝志工們無私付出。（國泰提供）

國泰世華銀行基金會董事長李明賢帶領國泰主管與志工群，帶來耶誕禮物，與孩子們共度愉快佳節。（國泰提供）

儘管新冠疫情捲土重來，令人憂心忡忡，但耶誕前夕歡樂送愛鈴聲依然叮叮響起，一年一度「2020年國泰寒冬送暖活動」列車，24日開往瑞芳，國泰世華銀行基金會董事長李明賢帶領國泰世華銀行總經理李偉正、國泰人壽資深副總劉大坤、國泰金控副總許純琪等主管以及志工群，與吉慶、牡丹國小的師生們，一起又唱又跳，度過熱鬧滾滾的耶誕佳節，並祈願來年大家都有個平安幸福年。

寒冬送暖活動一開場，由蟬聯七年冠軍的吉慶國小舞獅社，賣力獻上「擂鼓迎賓、祥獅獻瑞」表演，歡欣鼓舞炒熱現場，驅趕了寒冷。緊接著牡丹國小政光3號弦樂團上場，帶來世界名曲「You raise me up」，以悠揚高雅的琴音，對國泰扶持無數學子成長的善行表達感謝。

李明賢表示，他一踏進吉慶國小禮堂，就感受孩子們真誠熱情的歡迎口號，「我立刻感覺自己瞬間好像年輕了二十歲」。李明賢說，聽到牡丹國小這首「You raise me up」，感觸特別深，「這首曲的意思是你鼓舞了我，使我穿過狂風暴雨，讓我能站在群山之頂，讓我能超越自己」，他也用這首曲鼓勵現場所有小朋友，超越自己，迎向人生。

緊接著是孩子們每年殷殷期盼的精彩魔術表演，當魔術師吳冠達從一本薄薄的畫冊裡，變出一隻活跳跳的大鸚鵡時，全場歡聲雷動，驚喜不已，儘管現場的大小朋友都帶著口罩，卻難掩眼神滿滿的笑意，而吳冠達邀約台下學童上台互動，逗趣幽默話語，惹得全場笑聲此起彼落，毫無冷場。

當原民歌手舞思愛全身閃亮登場，再度引爆熱點，尤其是唱到小朋友最熟悉的電影「冰雪奇緣」主題曲「Let it Go」時，連大人也都跟著唱，擅長帶動氣氛的舞思愛，最後以「姐妹」一曲，帶動全場又唱又跳，氣氛high到最高點。

吉慶國小校長簡聰義致詞時表示，因為寒冬送暖活動，讓今天成為最溫暖的一天，他很感謝國泰長期的陪伴，不只是年底的送暖活動，國泰學童圓夢計畫也協助了許多孩子們實現夢想。他說，這次有幸擔任活動主場，無論是老師或同學，無不卯足全力，盡地主之誼招待。

簡聰義透露，許多孩子們收到粉紅、粉藍外套時，迫不及待地穿上，不少家長回饋表示，能收到品質那麼好的外套，真的很驚喜。

李明賢指出，孩童們身上穿的外套，來自於全球前20大知名品牌布料供應商的英紡及永紡企業，慈善企業家英紡企業董事長葉淑麗與永紡企業董事長沈金柱是國泰世華銀行長期公益夥伴，兩位董事長秉持著「給人幸福就是幸福」理念，經常捐贈衣物給需要的單位，多年來響應國泰捐贈數萬件機能型保暖外套給偏鄉學童，帶給學童滿滿的關愛與溫暖。

李明賢期望小朋友穿上溫暖的外套，也能把這份愛記在心裡，長大後回饋社會，讓愛持續循環持續擴散。

國泰自2002年起展開寒冬送暖活動，今年將舉辦84場(涵蓋96所偏鄉小學)，將員工捐款的愛心傳遞到全台每個角落。送暖足跡包括宜蘭南澳、屏東三地門、台東大武、花蓮瑞穗、嘉義阿里山、澎湖七美等，跨及15縣市、65鄉鎮區，超過7,100位偏鄉弱勢學童受惠。

這些年來國泰員工跟隨公司腳步，除了發起員工捐款，國泰還號召志工們赴偏鄉地區，揪愛集暖，期盼親自為偏鄉學童送上外套等禦寒物資。志工們用心力求每場活動盡善盡美，活動前晚仍密切聯絡，確認每件細節，無論距離多遠，一早就會抵達學校開始做準備，多年來堅持不懈。

(旺報 )