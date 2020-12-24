鋁電容廠凱美(2375)及銅箔廠榮科(4989)公布11月獲利自結數，其中凱美11月稅後盈餘為5400萬元，單月每股盈餘為0.33元，榮科自結11月稅後虧損為109萬元，每股淨損為0.01元。

凱美電機及榮科近期因股價漲多，應主管機關要求公告獲利自結數，其中凱美自結11月稅前盈餘為6100萬元，稅後盈餘為5400萬元，年成長21%，單月每股盈餘為0.33元，累計前11月稅後盈餘為5.21億元，以目前股本13.58億元來估算，每股盈餘約3.84元。

凱美23日董事會決議以50億元現金取得奇力新之子公司-旺詮公司100%股權，預計於2021年1月底前完成交割程序。

凱美表示，凱美具有標準型大量生產與即時性製造管理的產業優勢，與旺詮的產業特性及產品應用相輔相成，兩者的結合除將凱美產品線延伸至晶片電阻，亦可讓兩家公司銷售通路及生產管理達到最佳綜效，凱美亦可增加馬來西亞生產據點，透過在產品與客戶端之互補效益，擴大營運規模。

榮科為電解銅箔廠，公司現有四條產線，月產900噸銅箔，年產約10500噸，公司近期也新增一條高階VLP(Very Low Profile)產線，已於年底小量生產，量產後年產200噸銅箔。

榮科自結11月稅後虧損為109萬元，每股淨損為0.01元；由於消費性產品及家電需求強勁，若疫情及中美貿易戰等不利因素能控制，榮科預估，明年有機會比今年好。

(時報資訊)