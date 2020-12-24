高雄市立美術館24日以「奇花仙境．好事發生」為題，為藝術家賴純純《奇花仙境》之展揭開序幕。時值平安夜，300位高雄偏鄉學童頭戴手作花圈、扮演花仙子與賴純純共舞，為即將重新開幕的高美館送上溫暖聖誕大禮。

《奇花仙境》以〈希望之花〉、〈天空之花〉以及〈生命之花〉三件鮮亮璀璨的作品組成，佇立在高美館湖畔廣場草地，多彩飽和的色彩象徵多元時代的文化共融。該作品明年夏季將遠赴英國參與第十屆倫敦城市雕塑展，賴純純以亞洲女性藝術家的身份以及豐富的公共藝術經歷獲選參展，更是「台灣第一位」獲選參與該展的藝術家。

藝術家賴純純《奇花仙境》24日在高美館揭開序幕，300位高雄偏鄉學童頭戴手作花圈、扮演花仙子與賴純純共舞，為即將重新開幕的高美館送上溫暖聖誕大禮。（高雄市立美術館提供／袁庭堯高雄傳真）

館長李玉玲表示，高美館希望創造眾人能夠同樂的「市民文化生活的廣場」。透過《奇花仙境》預展，打開高雄與倫敦雙城之間的新對話。感謝民間企業－上揚國際建築團隊的慷慨支持，其清景麟教育基金會長期投入偏鄉兒童教育，推廣藝術美學的在地紮根，產、官、學三方的相互加乘達到最大的迴響。

高雄市文化局副局長蔡秀玉表示，繽紛綻放的「奇花」作品讓藝術與自然、生活共融，高美館展覽空間由內而外地擴延至戶外的公共場域，為高雄市民帶來繽紛多元城市文化想像。

《奇花仙境》展即日起至明年2月21日止，於高美館東側湖畔廣場展出，詳細展覽資訊可上高美館網站查詢。

(中時 )