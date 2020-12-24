群園社會福利基金會董事長武興員表示，「大台中少年英雄獎」是全國唯一以弘揚孝、勇、仁、慧四大品德之獎項，期待透過這個獎項讓青年學子發光發熱，共同成就專屬於台中市青少年的標竿獎項。（盧金足攝）

利倩因骨髓移植併發症導致下肢截肢，與義肢共存的她，樂觀正向，計畫寫書紀錄，書名就是《我和我的美人腿》。（盧金足攝）

2020「大台中少年英雄獎」頒獎典禮24日在台中市政府市政大樓舉行，由群園基金會與群園關懷協會主辦，台中市政府社會局、教育局、警察局、文化局協辦，突破以課業表現的主流價值，弘揚「孝順、勇敢、仁愛、智慧」四大品德。現場揭曉今年度金質獎及銀質獎得主。本屆共計1513人獲得推薦，在孝、勇、仁、慧四個獎項中，共選拔出4位金質獎得主，頒發獎盃及1萬元獎金等，也頒發41位銀質獎得主。

群園社會福利基金會董事長武興員表示，「大台中少年英雄獎」是全國唯一以弘揚孝、勇、仁、慧四大品德之獎項，從各界推薦的同學中發現這群少年英雄們共同的特質，大多擁有良善的品格與積極向上的精神，這些都是現今社會最需要的正能量，是除了課業成績之外，值得學習的美好價值，期待透過這個獎項讓青年學子發光發熱，共同成就專屬於台中市青少年的標竿獎項。

入圍孝德楷模們的孝親故事大都感動人心，不乏出身新住民及單親家庭，照顧長輩親人從不喊苦，孝德楷模擺脫苦情阿信的悲情，用積極的作為跟影響力展現孝的真諦。俊哲國中起就協助媽媽照顧車禍長期臥病的父親，擔負起小家長的角色，關心妹妹課業，在校表現自律獨立樂觀，是家中重要支柱，也是妹妹、同學們的好榜樣。

入圍勇德楷模們有些勇於突破先天的限制堅持努力，有的面對突發變故勇敢展現積極樂觀態度，難得的是他們以自身困境為例，勉勵並幫助別人。

因為腦瘤靜儀從普通學生變成視障生，曾經放棄但轉念讓她冷靜面對困境，在黑暗中探索突破還協助同學體會她曾看到的世界，立志成為他人生命導師。

同學眼中的學霸，女中資優生光立原本是人生勝利組，罹患抽搐症反激發他勇敢，積極面對疾病，並站上TED舞台分享鼓勵他人。

利倩因骨髓移植併發症導致下肢截肢，與義肢共存的她並不悲傷，反而樂觀正向計畫著寫書紀錄，書名就是「我和我的美人腿」。

仁德楷模們愛心滿載，有些從小就自發性幫助弱勢，與生俱來仁愛精神，有些是受家人影響，不僅具體實踐，還積極帶動周遭朋友。從小極富愛心也受到阿公阿嬤影響，雅馨在國小、國中都是環保志工隊，高中時主動號召朋友同學參加各種公益活動，熱愛公益利他行動是雅馨不變的使命。

行銓因照顧奶奶後感受到長者內心的遺憾，他帶領同學執行貼心為長者規劃穿婚紗辦婚禮，讓長者永難忘懷也讓家屬感念在心。

鼓勵多元智慧，本屆慧德楷模才藝多元文武皆有，有擁有畫畫、設計、舞蹈的才華，有開發人工智慧的小小科學家，還有獲得世界銀牌的少年發明家，其中以男性陽剛為主的舞獅團中，美少女苡禎更顯突出，表演舞獅才藝，頭頂粉紅獅頭身穿粉紅獅身，靈活呈現女獅活潑可愛的各種姿態。

(中時 )