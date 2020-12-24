粉絲哀嚎，自己飯店及車票都訂好了，卻在今日宣布延期，讓他覺得太突然。(圖擷取自相信音樂臉書)

五月天原訂明(25日)起在桃園國際棒球場連開6場「好好好想見到你Mayday Fly to 2021」演唱會，但今日在臉書上宣布，25、26及27日3場演出順延至1月8、9及10日，原因是考量到本土疫情再起。不過，就有特地北上的粉絲表示，「我都已經上桃園了」、「哭哭，我已經check-in了！完全不知道來幹嘛的」。

五月天超前部署！相信音樂今日在臉書發出貼文表示，明起開始的3場演唱會將順延至1月8、9及10日，貼文也感性寫道，「再多的損失，比不上你們好好的萬無一失，相信音樂與大家共同努力防疫，期待好好的見到好好的你」。說明擔憂疫情關係，才忍痛延期原訂的演唱會場次。

因為對疫情有所顧慮，前幾天已有不少粉絲詢問是否能夠退票，而今日相信音樂就在臉書釋出相關消息，大多粉絲雖感到不捨，但仍尊重這個決定，「辛苦五月天團隊辛苦相音，這是個很艱難決定」、「這是大家不願意的結果，尊重相信音樂，希望所有人都能好好地一起攜手度過疫情」、「歌迷朋友們真的要支持他們延期的行為，要知道防疫絕對優先」。

不過也有不少中南部的粉絲哀嚎，為了演唱會特地北上，車票、飯店的錢都付了，今天才宣布延期，讓人不知所措，「飯店訂了，車票買了，這些怎麼退，我知道防疫重要，明天要開演現在延期，實在非常不知所措」、「 今天公布真的太晚，我已經check-in了！完全不知道來幹嘛的」。但有樂觀的網友反安慰，「就當來台北渡假，享受一下住飯店爽感」。

五月天 [ 好好好想見到你 ] Mayday Fly to 2021 演唱會桃園場 - 場次延期＆退票相關公告 - 再多的損失 比不上你們好好的萬無一失 相信音樂與大家共同努力防疫 期待好好的見到好好的你 ⠀ 五月天 [ 好好好想見到你 ]... 由相信音樂國際股份有限公司發佈於 2020年12月23日 星期三

(中時新聞網)