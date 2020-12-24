台中榮總以「新冠肺炎患者中西醫共治模式」與國家中醫藥研究所之「新冠肺炎病毒中醫臨床分期治療指引」聯手對抗新冠肺炎，24日簽署醫療合作備忘錄，中西醫並進，治療新冠肺炎急重症患者能扭轉病勢，輕、重症者則病毒轉陰與縮短住院時間，其複方中藥劑「台灣清冠1號」嶄露成果。

台中榮總院長許惠恒表示，與國家中醫藥研究所簽署MOU並建立「中西精準醫學研究平台」，對於新冠肺炎患者，無論在臨床照護與基礎研究，成功開啟中西醫合作；其中「台灣清冠1號」非專屬授權且成功外銷歐盟，已建立「Bedside to Bench」的合作模式與基礎。

台中榮總與國家中醫藥研究所，聯手對抗新冠肺炎，24日簽署醫療合作備忘錄，建立「中西精準醫學研究平台」，進行新冠肺炎臨床照護與基礎研究。（張妍溱攝）

國家中醫藥研究所長蘇奕彰說，對抗新冠肺炎病毒，台灣研發的西藥固然有很好的效果，支持性的治療是必須的，但中藥治療潛力不容小覷，且較無副作用，針對高風險族群，中藥相對安全，有新冠肺炎患者曾接受「台灣清冠1號」中藥劑治療，恢復效果不錯。

中榮傳統醫學科主任醫師蔡嘉一指出，中藥劑「台灣清冠1號」為10種複方中藥材，從中醫師臨床經驗和學理上推斷，其中藥材的組合和劑量，經過抗病毒、棘蛋白、抗病毒蛋白●抑制細胞激素等4種試驗，有效阻斷病毒感染，有效對抗新冠肺炎。

(中時 )