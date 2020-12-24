行政院長蘇貞昌核心幕僚，現行政院顧問李懷仁，獲高雄市長陳其邁青睞，即將出任一卡通董事長。蘇揆今日受訪表示，李懷仁歷練非常完整、「才華出眾」。但同樣「很有才華」的話，蘇日前也曾稱讚前總統府發言人丁允恭。

蘇貞昌指出，李懷仁在當陳其邁行政院副院長辦公室主任時，表現非常傑出，尤其對於防疫有很多的創意，並且用數位科技等等，都有很好的理想、想法，提出貢獻，所以非常受到陳其邁的重用。

蘇貞昌說，陳其邁這次一再地希望能夠請李懷仁南下高雄幫忙，而這個工作很適合他的長才，所以希望李懷仁能在高雄為陳其邁新上任盡一份力，樂見，也祝福李懷仁一切順利，至於行政院發言人人選等相關人事，在適當的時機會向國人同胞報告。

而今年9月，丁允恭因被爆出逼迫前女友墮胎、在辦公室和女性發生性關係等等桃色風波，因此請辭下台。當時蘇揆也曾用「很有才華」形容丁允恭。

(中時 )