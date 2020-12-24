2017年紐約法拉盛，一名大陸非法移民性工作者宋揚，在警方的掃黃行動中墜樓身亡，她生前租賃的公寓被諷刺地取名為「四樓天堂」，改編此真實社會案件，台灣藝術家黃博志的個展《四樓天堂》，同名作品經歷反覆波折，並於去年紐約Performa表演藝術雙年展及2020年韓國釜山雙年展呈現，今年底則首次回台展出。

「這是一段故事，這是一本日記，這是一張節目單，這是一齣腳本，這是一份酒譜，這是一場飯局。這是擾人的清醒夢，這是解析度不足的監視器畫面，720x480dpi，解析度不足的暴力畫面，一個模仿一個的像素，模糊了所有的內容。」黃博志這樣解讀〈四樓天堂〉，此作品由台北市立美術館與紐約表演藝術雙年展Performa共同委託製作，也是黃博志首次嘗試具現場演出元素的創作，此次在台將以錄像裝置結合手稿、出版品等形式呈現。

〈四樓天堂〉原為限地製作的演出，發生在一間臨時搭建的兩層樓酒吧「四樓天堂」中，演員們平實的聲調此起彼落，朗誦著包括黃博志在內共五位作家們所重構的私人生命故事，既有關於宋揚的，也有更多在不同角落裡相似又相異的「她」，刻意打斷觀眾理解真相的機會；參差其中的調酒，讓觀眾沉浸在如夢境般的陳述中，藝術家及作家回應真實所展現出的想像和困境。

「真相難辨，浮動的正義，始終需要自己挺身去拿捏自身與真實的距離。」黃博志過去創作也探討了農業、製造業、生產、消費等議題，以貿易、交易為背景，剖析復雜的產業結構。參與前期創作的策展人劉雪鈴則憶及，此計畫在Performa 19演出的同時，不難觀察到觀看者在參與時「完全演出了白人優越性，其中一名白人男性觀眾幾乎是大步躍上樓梯，有點過於雀躍地期待中國按摩女的服務，這一莫令人不安地複製了現實。」

(旺報 )