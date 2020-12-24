立法院今天決戰萊豬進口議題，上午討論完《食安法》與《學校衛生法》後，下午民進黨也靠人數優勢，讓攸關萊豬進口的九道行政命令，全部准予備查，豬肉的萊劑殘值新制，將於明年1月1日起施行。

九道行政命令包括「動物用藥殘留標準」、「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」，「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」、「散裝食品標示規定」、「廢止101年9月6日公告之散裝食品標示相關規定」、「包裝食品支出肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」、「直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料原產地標示規定」，「農防字第1011473960案公告案」。

根據農委會公告之「農防字第1011473960案」，乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。

也就是自明年元旦起，國內豬農仍禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列瘦肉精，不過對於國外進口的牛肉、豬肉如果有使用萊克多巴胺，則不屬於被禁止的範圍。

而萊劑含量則依照衛福部所訂標準，肌肉（牛）0.01ppm，肌肉、脂、皮（豬）0.01ppm，豬肝0.04ppm，豬腎0.04ppm，其他可供食用部位0.01ppm。

而下午的九道行政命令表決中，民進黨又出現不投票者，除了原本就決定要保持中立的民進黨立委劉建國、林淑芬之外，民進黨立委江永昌下午也加入不投票行列。

【現場直播】立院決戰萊豬！朝野立委激烈攻防

(中時 )