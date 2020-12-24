曾莞婷如願與可愛小浣熊近距離互動。（三立提供）

曾莞婷化身「獸醫助理」，細心餵奶剛出生的荷蘭侏儒兔。（三立提供）

曾莞婷化身「獸醫助理」，細心餵奶剛出生的荷蘭侏儒兔。（三立提供）

曾莞婷餵食長頸鹿「皮皮」。（三立提供）

曾莞婷被「皮皮」偷親背。（三立提供）

台南市長黃偉哲、交通部長林佳龍、頑皮世界張榮華董事長、親善大使曾莞婷出席頑皮世界「環境教育中心」開幕活動。（三立提供）

戲劇女神曾莞婷24日現身台南「頑皮世界」野生動物園，以親善大使身份和董事長張榮華、台南市長黃偉哲、交通部長林佳龍一起見證園區「環境教育中心」開幕，原本就對動物很有愛心的曾莞婷也化身「獸醫助理」，細心餵奶剛出生的荷蘭侏儒兔，並首度近距離餵食長頸鹿，結果被園區超人氣長頸鹿「皮皮」偷親背而驚呼連連，超愛所有「熊」類動物的她，也因小浣熊爬上她的身，讓她開心地摸不停。

曾莞婷特別身穿一件滿是動物圖騰的設計師服飾出席，宛如叢林女王，她笑說這一身裝扮是為了像保護色一般融入，不想要嚇到動物、要讓牠們有安全感。她回憶以前跟《綜藝玩很大》到非洲出外景時，曾餵奶過小老虎，結果除了被吐一身，小老虎還「拉稀」在她身上，她當時自嘲「我要發財了」，沒想到那一年還真的賺最多。

她行前就最期待可以抱抱小浣熊，因為所有動物之中她最喜歡熊類，影響所及，連選男友也不喜歡肌肉男，而偏愛身材中段要有「圓滾滾的內容物」，覺得像熊一般的肚子抱起來比較有安全感。喜歡動物的她曾說男友一定也要喜歡動物，透露年輕時談戀愛最愛去動物園約會，因為浪漫又省錢，看到可愛動物時可以順理成章做出融化樣、賣萌驚呼「好可愛喔」，然後時不時倒在男友身上，看到猛獸則可以裝害怕抓緊對方，「從小就很愛演啊」！不過她坦言超怕長尾巴的老鼠類，所以園區內可愛的水豚君她也有點怕。

曾莞婷愛狗如命，養了一隻已11歲的貴賓狗，狗狗每天跟她同枕共眠，每個月光保健、專用狗食費就要破萬，連媽媽都吃醋狗狗被照顧得比她還周全。

今天是耶誕平安夜，她出席完活動便趕搭高鐵回台北與好朋友們聚會吃飯，她說自己最恨玩交換禮物，因為每次都用心準備禮物的她，總是抽中最爛禮物，曾抽過一套《天龍八部》全集，根本不知怎樣帶回家，而且有一次甚至抽到通馬桶用具，讓她超無言。

在今天的「環境教育中心」開幕記者會上，張榮華董事長表示，從今年三月接手「頑皮世界」後，期間碰到嚴峻疫情，除了感謝全體員工上下齊心，也十分感謝政府推出旅遊補助，讓各行各業能度過難關，未來將把寓教於樂結合於園區，推廣生態保育之理念，市長黃偉哲也特別謝謝張榮華董事長帶領已有26年歷史的頑皮世界，走向更好的方向。頑皮世界還特地為黃偉哲市長特訓，讓他挑戰獸醫師必備的吹箭麻醉技能，雖然1:1比例的動物練習靶近在眼前，但要憋住呼吸、氣衝丹田，讓麻醉針精準命中目標，可是一點都不簡單。

頑皮世界「環境教育中心」包含動物醫院、動物廚房、互動探索館三項場域，其中「動物醫院」在半年前開始網羅多位獸醫師組成醫療團隊，由最專業的獸醫來照顧園區內三百多隻動物，並為飲食把關，同時耗資上千萬，重新裝修空間動線、採購專業醫療器材；「動物廚房」的營養師，每天為動物調配專屬健康膳食，並進行食材安全把關，希望讓動物吃得營養健康；「互動探索館」則是運用AR、MR、浮空投影等數位科技，打造互動實作遊戲。身為動物世界村的一員，頑皮世界希望「環境教育中心」啟用後，用具體的行動，展現對動物照護與健康醫療的重視。

(中時 )