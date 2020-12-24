在各地新冠疫情升溫之際，口罩博士（Dr.Mask）印製聖誕口罩分送，其中5千片，透過里長江和樹，分送給民眾，每人限領1片可代領1片，目地是讓更多人，能分享這份歡樂。（黃國峰攝）

扮成聖誕老公公的江和樹表示，希望這聖誕口罩，讓大家享受聖誕節的歡樂中，也要做好防疫工作。（黃國峰攝）

民眾領到這紅色的聖誕口罩，不禁直呼好可愛！聖誕節真的來了！紛紛拍照打卡，要把這帶來歡樂的口罩，告訴大家。（江和樹提供／黃國峰台中傳真）

在各地新冠疫情升溫之際，中市大里立德里長江和樹，扮聖誕老公公分送聖誕口罩，帶給里民一點聖誕歡樂氣氛。（江和樹提供／黃國峰台中傳真）

明天就是聖誕節了，在各地新冠疫情升溫之際，為帶給里民一點聖誕歡樂氣氛，台中市大里區立德里長江和樹穿起聖誕老公公裝分送里民一款聖誕造型口罩、及為里內弱勢家庭小朋友準備了300份聖誕禮盒，讓里民戴口罩防疫之餘，也充滿了聖誕歡樂的氣氛。

在這全世界新冠疫情又升溫，庶民經濟苦哈哈之際，雖然聖誕節已來到，庶民仍然感受不到過節的氣氛，不少民眾領到這紅色的聖誕口罩，不禁直呼好可愛！聖誕節真的來了！紛紛拍照打卡，要把這帶來歡樂的口罩，告訴大家。

江和樹表示，立德里不定時會辦圓夢計畫，圓弱勢家庭小朋友的願望，如之前帶他們去遊樂園玩的活動，這次則要圓小朋友們想要聖誕禮物的夢，所以準備了300份內含餅乾、糖果的聖誕禮物要送給他們，也感謝「口罩博士」的張凱鈞董事長贈送近5000片的聖誕口罩，民眾只要來里辦公室皆可領取1至2個口罩，希望把這個愛分享給更多的人，讓大家享受聖誕節的歡樂中，也要做好防疫工作。

聯速科技公司「口罩博士」董事長張凱鈞表示，口罩博士已行銷世界各地20幾個國家，因此在這重要的節日裡，特別印製聖誕口罩回饋給台灣的民眾，希望在這疫情期間，大家還能開開心心的感受聖誕的氣氛，另此款防護等級聖誕口罩皆在台灣生產製造，並委託合法台灣廠商以食品級油墨印上聖誕圖案，希望讓大家戴著口罩，也能開心過聖誕節。

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(中時 )