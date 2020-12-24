今年新冠疫情重挫經濟，嘉義市政府號召22家在地店家組成「嘉義形象館」，參加2020線上馬來西亞台灣形象展，有113場次線上媒合會，為店家拓展國際商機，24日參與的廠商與嘉義市工商發展投資策進會分享經驗。

市長黃敏惠表示，受疫情影響，必須有創新思考及嘗試，台灣製造（MIT）的品質已獲肯定，要珍惜，要擴展及深化，打造「嘉義品牌」，用「嘉義隊」打國際盃，市府會全力協助輔導店家找出更多機會。

嘉義市工商策進會協助在地店家透過數位轉型找國外商機，業者分享心得。（嘉義市政府提供）

市府表示，工策會積極推動「城市品牌國際化」，與貿協合作推出「線上小型機動外銷團」，透過線上會議室媒合，替嘉義市店家尋找海外城市的潛力買主。

11月號召食品、美妝、咖啡、科技等22家在地商家，參加2020線上馬來西亞台灣形象展，創造113場次線上媒合會，工策會辦公室設立視訊媒合點，提供大型螢幕等硬體供廠商使用，工策會總幹事陳香縈現場同步口譯服務。

(中時 )