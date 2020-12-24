凱基證營業員之死案，金管會重罰凱基證券。金管會證期局副局長郭佳君24日指出，經查凱基證券前業務人員賴員有詐騙客戶提供資金、與民眾約定代操期貨及與期貨交易人有資金往來等違規情事，共牽涉到33位投資人、其中有12名有資金往來金額達953萬，金管會依證交法及期交法處凱基證券警告及罰鍰336萬元，並命令凱基證券停止邱員6個月證券期貨業務。

凱基證券賴姓男營業員選在2020年鬼門開首日，著紅衣跳下社子大橋，引發社會震驚，之後又陸續爆出違法代操、業績壓力大、公司知情等疑雲。郭佳君表示，經查賴員是私下與客戶簽訂契約、提供資金，投資人並沒有提供太多資料，調查上有難度，主要由證交所、期交所及檢查局查核，其中陳情的共33位投資人，只有4位投資人提供約定代操期權契約、沒有金額，而檢查局透過金流查到有12位投資人匯款給賴員、金額達953萬元。

對於賴員是因為業績壓力才會幫客戶代操，郭佳君指出，據證交所的了解，凱基績效獎金制度與同業差不多，且公司要求賴員的績效目標也非營業員中最高的。

郭佳君指出，雖然從形式上來看不出公司知情，但對於公司營業員個人內部帳戶交易金額很大且呈現虧損，在風險管理立場，公司應去了解且控管，凱基證確實有督導疏失，因此處以期交法最大罰度240萬、證交法則處96萬元，共336萬元。

凱基證除了被罰鍰，也被限制業務，3個月內不得申請下列案件：

（一）增加業務種類或營業項目。（二）增設分支機構。（三）轉投資國內、外及大陸地區證券、期貨、金融及其他事業。（四）辦理現金增資或募集公司債。（五）擔任ETF流動量提供者。（六）申報發行或增額發行指數投資證券（ETN）。（七）合併。

郭佳君指出，現行法規有訂定營業員代操防制相關內控內稽機制，但本案的營業員是與民眾「私下」簽訂操作期貨協議書或約定書，與民眾約定代操，由民眾提供賴員資金，再由賴員以其「內部人帳戶」進行期貨交易，與過去由客戶委託營業員在「客戶」帳戶違規代操態樣有所不同，為防範證券商營業員再次發生類似違規情事，將進行強化措施，包括：對於高風險營業員要與其客戶聯繫，看看有沒有異常；證交所期交所，法遵都要自行評估一次，過去一年評估一次現改為半年評估一次，另外，但要有風險管理的意識，若營業員交易量過大，必須要求業務員降部位。

(工商 )