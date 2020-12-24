國人平均國債負擔達23.5萬元 17:502020/12/24 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部。圖／林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部表示，截至今年12月18日止，中央政府1年以上債務未償餘額為5兆4,278億元，未滿1年債務未償餘額1,150億元；平均每人負擔債務23.5萬元。 每人國債負擔23.5萬元 今年增加7000元 義大利染疫死者家屬團體訴訟 告官求償35億 (工商 ) #債務 #負擔 #財政部 #未償 #餘額 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 淘帝-KY違反重訊規定 處以10萬元違約金 18:002020/12/24 財經 高雄銀行三個月撥貸2.3億元 予220戶青創業者 20:032020/12/24 財經 假債權真討錢 富商帝寶險法拍 04:102020/12/24 社會新聞 紐籍機師染疫趴趴走 交通部重罰長榮100萬 16:402020/12/24 財經 民眾認為目前買房最能保值的三原因 16:022020/12/24 財經 萬大中和線潛盾機明年啟動鑽掘 第一期拚2025年完工 21:492020/12/24 生活 元月起大貨車禁行路段納入科技執法 15:222020/12/24 生活 20年期公債得標利率0.45％ 創歷史新低 15:192020/12/24 財經 駭客竄改email 企業看錯1字失百萬 04:102020/12/24 社會新聞 陸擴大降稅 883項商品受惠 04:102020/12/24 全球財經 移工零付費 限家庭看護及幫傭 04:102020/12/24 社會新聞 財經熱門新聞 勞動基金弊案 這家投信不妙 台股修正恐更猛 - 財經 北京重擊澳洲經濟超有效 貿易順差崩6成、創2年最低 - 財經 反老美禁令？ 歐盟17國推5兆半導體計畫 驚爆供貨謀算 - 財經 明年又是牛市！ 科技股帶頭衝 專家曝這2檔別抱了 - 財經 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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