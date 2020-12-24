財政部表示，截至今年12月18日止，中央政府1年以上債務未償餘額為5兆4,278億元，未滿1年債務未償餘額1,150億元；平均每人負擔債務23.5萬元。

每人國債負擔23.5萬元 今年增加7000元
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(工商 )

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