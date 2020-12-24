行政院公共工程委員會24日舉辦「第20屆公共工程金質獎」頒獎典禮，本屆計有78件工程參選，創歷年新高，得獎計55件，特優五件、優等26件及佳作24件。

土木工程特優有三件，分別是：國道4號台中環線豐原潭子段第C715標潭子系統交流道工程、國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程第M37F標、桃園市桃園區大有梯田生態公園新建工程。水利工程類特優一件為頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程。建築工程類特優一件為台中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程。

工程會表示，公共工程金質獎舉辦的目的，是為激勵廠商間的良性競爭，藉由全國優良工程的評審，公開表揚優異的工程主辦機關、廠商及個人，以提升公共工程施工品質，營造優質的生活環境。

辦理迄今，「公共工程品質優良獎」累計820件工程參選，計502件工程得獎；「個人貢獻獎」則有204位參選，有118位人員得獎，且近年參選工程不斷創新高。

工程會指出，舉辦公共工程金質獎不但可激發更多創新的元素與創新材料工法，運用優質工程管理技巧，有效提升施工效率，縮短工期，並兼顧節能減碳、環境保護及永續發展，並帶動整體公共工程品質提升。以宜蘭縣轄內工程為例，本屆推薦五件工程參選，除創歷屆推薦數量新高外，並有三件工程獲獎，其中二件榮獲優等。

「茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程」位於茅仔寮地區為宜蘭縣五結鄉最北端，係由「蘭陽溪」右岸堤防與「五結排水」左岸護岸所包圍之堤後低漥地區，歷次颱風均造成嚴重淹水災害，屬常年水患地區。規劃於茅仔寮地區及二結排水中游附近增設茅仔寮抽水站及二結抽水站，可改善茅仔寮地區常年水患問題。

另「下水污泥處理碳化示範驗證廠統包工程」係於宜蘭地區水資源回收中心興建一座污泥碳化示範驗證廠，下水污泥碳化產品為國內首次產出之產品，可提升我國污泥處理技術並達妥善處理污泥減量再利用之效益。

此外，工程會說，得獎廠商亦享有減收押標金、履約保證金或保固保證金，以及減低估驗計價保留款等優惠，且於採購評選可獲加分之獎勵，增加承攬公共工程的機會，達到良幣驅逐劣幣之目的。

(工商 )