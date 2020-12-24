唯一由大陸、台灣兩岸文學單位合辦的「金沙書院兩岸散文獎」甫舉辦頒獎典禮，廣受好評而衍生舉辦「音頻大賽」，可於入選作品中自選好文朗讀參賽，即日起至1月20日前可報名。

「金沙書院兩岸散文獎」甫於上個月15日頒獎，入圍獎以上作品共46件，其中一等獎〈父親，我回家了〉帶著父親的遺照回到故里家鄉，二等獎〈寫戲給母親看〉、〈奶奶和她在台灣版圖上結果的核桃樹〉等均有著濃濃的兩岸親緣，文章生動感人。入圍作品每篇約3000字，惟音頻比賽限5分鐘，欲參加音頻比賽者，可自行擷取約1000字內容朗讀參賽。

46篇得獎作品俱可見於「旺旺．時報文學獎暨金沙書院兩岸散文獎」官網，可先上網搜尋「翻爆」，進入《中國時報》官網，首頁點入旺旺報文學獎專區，再進入金沙散文獎專區，即可查閱任何一篇文章。

主辦單位指出，音頻大賽最高獎金可得新台幣（下同）3萬元，二獎、三奬依次亦有2萬及1萬元獎金，獎狀一幀。參賽者可十分簡便地以手機錄音就能參賽，可多人共同參加以聲音劇方式呈現，亦可加入音效。惟音頻錄製不得使用變聲器，需以華人通用的普通話（國語）參賽。作品可逕寄主辦單位郵箱：[email protected]

(旺報 )