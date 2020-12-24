連續以電影《水漾的女人》（Undine）勇奪2020年柏林影后、歐洲影后的德國女星寶拉貝爾（Paula Beer）最近大紅全球，不僅演技獲美國《綜藝報》首席影評人陶德麥卡錫（Todd McCarthy）力讚「像美人魚難以捉摸」，電影日前更獲英國知名時尚雜誌《Dazed》選進「年度十大電影」，是2020年最具影響力的電影之一。由於新冠疫情肆虐歐洲，《水漾的女人》明年將陸續在英、美等國上映，片中敢愛敢恨的寶拉貝爾，日前接受歐媒訪問大曝愛情觀，認為人人雖對愛情充滿嚮往，卻往往保有太多自我，甚至「對愛情過多期待」。有趣的是，水瓶座的寶拉演出《水漾的女人》，從沒跟男主角法蘭茲羅戈斯基（Franz Rogowski）培養感情，反而花半年時間摸透「柏林」人文歷史，認為「它才是男主角」。

寶拉貝爾在《水漾的女人》敢愛敢恨，現實中卻充滿理智。她雖將片中淒美愛情演繹得甜蜜又令人心痛，被英國《衛報》盛讚「引人入勝的魔幻愛情」，卻直言「現代版的愛情童話裡，不會有城堡」。寶拉貝爾因為極度欣賞德國名導克里斯汀佩佐（Christian Petzold）文采，在拍攝他的前作《過境情謎》時，只聽他大概說了《水漾的女人》故事，便興奮到爽快答應「預約」下次合作。該片雖根據日耳曼神話改編，充滿著女性的情慾與復仇，寶拉貝爾卻一反傳統，演出一個「只想愛、不願恨」的現代女子，片中雖被愛情傷很大，卻讓她今年連封二后。

寶拉貝爾在《水漾的女人》飾演一名城市博物館的導覽員溫蒂妮。有天她的男友忽然提出分手，導致一個中世紀詛咒即將發生。傳說中背叛「水神溫蒂妮」的男人必死，但她不想變成這樣、她還想繼續愛…。片中寶拉貝爾後來雖與飾演工程潛水員的法蘭茲羅戈斯基墜入愛河，卻無法抑止這個悲劇的發展，電影結局讓人不勝唏噓，也令許多女性觀眾潸然落淚。但寶拉貝爾為愛痴狂的精彩演出，卻連獲國際媒體「令人著迷」、「演技出色」的無上讚譽。有趣的是，知性的寶拉貝爾，演出《水漾的女人》沒跟男主角法蘭茲羅戈斯基培養感情，反而花了半年時間去摸透「柏林」，研讀它的人文與歷史，並認為「它才是這片的男主角」。

《水漾的女人》日前被英國知名時尚雜誌《Dazed》選為「年度十大電影」，認為對2020年電影影響重大。德媒更認為電影問世一百多年來，就在年初柏林影展結束、寶拉貝爾封后後，2020年成為影史最驚悚且現實的一年，卻也可能是開啟新篇章的一年。寶拉貝在聖誕節前、回顧精彩又驚悚的這年「像過了一輩子」，即使《水漾的女人》全球累積不少聲量，但她最想快快回到戲院宣傳電影。而她這部連續奪下2020年柏林影展影后、歐洲電影獎影后的電影《水漾的女人》，將於12月31日在台跨年上映。

(中時 )