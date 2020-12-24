協助台灣維持足夠自我防衛能力，並建立太平洋威懾倡議，強化美國在印太防禦能力的2021年美國授權法案，因美國總統川普不滿該訪未針對「通訊端正法」中，網路平台經營商對於他人侵權資訊進行內容審查的第230條作出修改，先前早已揚言會動用否決，如今他在23日正式否決簽署該法，不僅需重新回到參眾兩院表決，也意外讓該法中的挺台聲明被耽擱。

美國參議院早於13日將涉及7405億美元的2021財政年度國防授權法案（NDAA FY21）提交給川普簽署，但在10日期限的最後一天，川普正如先前聲明，動用否決權。川普不僅先前早嗆該法案是送給大陸與俄羅斯的禮物，且法案未能包括關鍵的國家安全措施，不尊重退伍軍人與軍事歷史，且與美政府國家安全與外交政策行動所做的努力相牴觸，但最關鍵的，仍是該法案中未包含「通訊端正法」230條修改。

川普一再嗆推特、臉書與Google等科技公司對他有偏見，特別是大選期間川普的推特多次被推特標註「不實訊息」，引起川普對推特暴怒，認為科技公司無權替其推文做內容審查。

不過，川普否決了2021年國防授權法，卻也影響了該法中美國挺台抗中聲明推出時間。美國之音先前報導指出，今年法案特別強化美國在印太地區的防禦能力，內容包含一項「太平洋威懾計畫」（Pacific Deterrence Initiative），撥款22億美元加強美國在印太地區的威懾力，以及深化和盟友的合作。

另外，2021年國防授權法多處與台灣密切相關，例如在1260條以及9724條。1260條主要是表達國會對確認台灣關係法與六項保證為美台關係基石的意見、1260A條涉及對台軍售、1260B條建議美台醫療安全夥伴關係，9724條則是保障台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範。

不過，國防授權法案早已在參眾兩院獲得壓倒性支持，在眾議院以335票贊成、78票反對；而在參議院也獲得83票贊同、14票反對的壓倒性票數通過，顯示法案獲得跨黨派國會議員的廣泛支持。國會重新投票結果有機會推翻川普的否決。

(中時新聞網)