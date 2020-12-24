張惠妹台東跨年演唱會劃定防疫黃區，一律戴口罩、禁飲食，但是否量體溫進場？台東縣府各處說法不一。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

張惠妹台東跨年演唱會劃定防疫黃區，一律戴口罩、禁飲食，但是否量體溫進場？台東縣府各處說法不一，副縣長王志輝則表示是彈性作法，對此民眾則建議設置紅外線熱像儀。

縣府文化處長鍾青柏說，開唱前將對觀眾量體溫，指出體溫超過攝氏37.5度者不得入場。但衛生局卻說不量體溫，因依中央流行疫情指揮中心規定，體溫監測只針對室內活動，演唱會在戶外舉行，因此不量體溫。王志輝表示，會採彈性作法，用各種措施來補強。民眾說，設置紅外線熱顯像儀不就解決了嗎？

民眾在臉書貼文表示「5萬人，超可怕，留在家裡看轉播比較安全」、「我OK，你先聽，5萬人跨年，超出我對疫情的理解！」台東縣長饒慶鈴24日率縣府團隊視察演唱會防疫作為，王志輝說明場地有畫定黃區，一律配戴口罩，消毒後進場，且不得飲食，並由衛生局設置防疫站，警方也將到場針對不配合戴口罩且勸導不聽者開罰。

對於跨年活動，縣府將加強防疫力道，針對公共廁所及手把提高消毒頻率；規畫出黃色防疫管制區，入場須全程配戴口罩並且除喝水外禁止飲食；防疫工作人員不定時走動宣導。並呼籲民眾如出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者（包括表演者及活動工作人員），不得參加相關活動，請留在家看電視轉播；另請參加民眾攜帶手機，此外官網也增加防疫專區，提供民眾查詢，希望防疫工作能做到滴水不漏。

饒慶鈴表示，阿妹返鄉辦理演唱會是大家引頸企盼的事，但是防疫工作更為重要，目前縣府遵照中央防疫規定，仍維持續辦之外，也會用更嚴格的標準把關，希望參與民眾務必遵守規定戴口罩、勤洗手、做好個人防疫管理，縣府也會依照中央防疫規定隨時滾動式修正，隨時與外界說明。

(中時 )