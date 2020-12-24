國內前（22）日爆出本土感染案例，社會瀰漫疫情山欲雨來之勢。雖然中央流行指揮中心同意舉辦大型集會活動，但各地方政府為防範群聚感染，原預定的耶誕、跨年和迎曙光活動，也將採取停辦或更嚴格的防疫措施，以下是全台縣市宣布的最新活動異動詢息。

台北市︰

12/26 天母運動公園「異饗趣」活動取消

確診紐西蘭機師曾在天母地區出沒，台市觀光傳播局表示，原定12月26日在天母運動公園舉行的「異饗趣」活動取消。

12/31 北市跨年晚會強制戴口罩

指揮中心公布耶誕節、跨年活動防疫指引，包含一定要戴口罩、帶手機、禁飲食，室內活動要落實實聯制。另外，跨年嚴管參與人數，最多24入口供進出，並取消飲食攤位。

12/31大直英迪格酒店取消跨年派對

台北中山區「春大直」共構「英迪格酒店」晚間發布訊息，取消「閃亮2021跨年派對」，提供消費者全額退費。

新北市︰

1/1福隆迎曙光活動停辦

2021福隆迎曙光活動確定停辦，這是該活動辦理14年來首度停辦。觀光局稍後將正式對外發布訊息。另，新北歡樂耶誕城即起停止所有戶外型集會活動。

桃園市︰

12/25、26、27 五月天演唱會3場演出順延

3場演出順延至1月8、9及10日，但不須換票，持原票券即可在順延場次入座，如順延的場次無法參加，則可全額退票。另12/31、1/1、1/2 三場如期舉辦。

12/31 跨年演唱會擬改線上或停辦 28日定案

若有新增本土案例或疫情有重大變化，桃園市府跨年不排除改為線上轉播甚至停辦，只要跨年改線上，元旦升旗就停辦，目前暫定最晚12/28定案。

台中市︰

12/27「台中好YA誕」柳川展場水舞秀演出縮水

現階段台中跨年晚會如期舉行，但防疫措施升級。12/27的「台中好YA誕」，包括柳川、綠川、舊台中火車站前廣場3展區，參觀民眾需全程戴口罩並禁飲食。另，柳川耶誕水舞燈光秀縮短表演時間，將縮短為晚間6到9點，並改每小時一場，並取消周五、六、日首場震撼版。

南投縣︰

12/25 耶誕點燈停辦 邀民慶祝「鎮變市」40歲生日

南投市公所決定停辦點燈開幕儀式，不過12/25耶誕節登場的南投升格縣轄市40年系列活動仍如期舉行。

12/31日月潭跨年不撤市集 入場戴口罩、禁飲食、實聯制

日月潭風景區管理處表示，跨年煙火晚會晚會強制戴口罩、禁飲食、採實聯入場，戶外舉辦的市集照常舉辦，不影響防疫工作。

雲林縣︰

12/31 3場跨年晚會防疫升級 西螺取消市集

雲林縣境內3場跨年晚會，西螺公所確定取消「旺螺市集」，斗六公所另設市集專區，劍湖山世界戶外攤販區實施分散管理。

高雄市︰

12/31 跨年部分場地採高強度防疫管理

高雄市長陳其邁表示，今年高雄跨年屬於比較分散式的演出，燈光秀可從周邊海域甚至旗津觀賞。至於較集中的蓬萊港區和攤商擺設等場地，會採取較高強度的防疫管理。

台東縣︰

12/31阿妹台東跨年演唱會 非飲食專區禁食

因應防疫，阿妹跨年演唱會入場採實聯制，須預先上網登錄，當天務必全程戴口罩、攜帶手機保持開機，靠近舞台的搖滾區上限1萬5千人，其餘觀眾可透過11座大螢幕觀賞表演。現場將規劃用餐、飲食專區內飲食，但搖滾區和觀眾區禁食。

屏東縣︰

12/24屏東耶誕市集照辦 全場戴口罩、禁試吃

屏東縣府表示，12/24起連4天的耶誕市集活動照辦，但全場要戴口罩、禁止飲食。

(中時新聞網)