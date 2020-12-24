王陽明花6周速成8塊肌。（久明美容醫學提供）

王陽明和蔡詩芸去年產下1女，2人常在IG放閃曬恩愛，一家3口甜蜜相處令許多粉絲羨慕。他24日為醫美品牌站台，透露為了拍攝廣告展現腹肌，花了6周密集鍛鍊速成，8塊肌成果讓蔡詩芸大讚性感，「她一開始覺得我瘋了吧，38歲了還一天練2次，笑說我是『過氣運動員』」。被問到愛妻是否「體驗」了結實腹肌，王陽明幽默回答：「床上再說囉！」他也透露暫時沒考慮拚第二胎，「老婆先享受我的腹肌就好，生小孩再等等。」

王陽明當爸滿1年，耶誕節當天剛好是女兒王丞霏1歲生日，於是準備了2個不同的禮物，全家人也為了小朋友舉辦抓周儀式，不過因疫情升溫，所以會縮小派對規模。被虧有了女兒就忘了老婆，王陽明則坦言夫妻倆都把重心放在小孩上，「今年都在準備女兒的東西，以往2人世界的時候對節日很重視，也會了對方精心規劃，今年比較特別，有女兒就不會想到自己生日要幹嘛」，不過他也笑道27日將適逢結婚周年紀念，是時候趕緊規劃了。

王陽明先前在IG透露自己頭部受傷，讓不少粉絲嚇了一跳。席中他透露原來是近來打球太激烈所致，「其實是在球場上打球撞到，和另一個人頭撞頭，當場流血就趕快去處理，縫了快10針，不過這次特別用美容針，比較不容易留疤」，他說自己活動前一天才剛拆線，臉上幾乎沒有任何傷疤，還好沒因此破相。他也坦言，因為這個意外讓不少拍攝延期，讓經紀人得善後安排，藉此也謹惕自己日後要小心保護身體，免得影響到大家的工作進度。

(中時 )