證交所表示，淘帝-KY（2929）於12月6日經董事會決議通過，子公司福建盛仁達醫療科技向關係人，取得口罩生產銷售相關資產組，並代子公司進行公告一案，經查符合本公司「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款規定情事。

惟淘帝-KY重大訊息未完整說明關係人取得口罩資產組之金額、日期暨與關係人之其他重要約定事項，分別遲至12月15日及23日始完成補正，已違反前揭處理程序第9條第1項第1款情事，故證交所決定對其處以10萬元違約金。

(工商 )