本名黃照岡的黃琪涉冒名租房、免費試駕奧迪跑車等罪，今遭台灣高等法院判應執行6月徒刑，得易科罰金18萬元。他另涉嫌假扮國泰千金蔡佳玲，詐騙林姓男友及林男母親共1.26億元案，台北地院今開庭，法官當庭拆封一本神秘筆記本，將當作本案證據，據黃琪稱，筆記本內容是他寫來自保用，可證明與林男母子的金錢往來。

該筆記本是黃琪母親從某宮廟的廢棄金爐內挖出來，經過士林地院公證後，密封寄送給北院作為本案證據。法官當庭拆封，取出後交由檢辯雙方檢視，雙方均同意附入卷內作為證據。

黃琪表示，筆記本是他拿來記雜事用，因與林母的金錢往來頻繁，不可能逐一開收據，所以都記在裡面，若林母涉及其他案件，他可以拿來自保，印象中是今年1月藏到金爐裡，該間宮廟是外公、外婆放骨灰罈的地方，才會選擇這個地點。

黃琪說，過年時就有告訴母親筆記本藏放的位置，母親先前到看守所會客時，表示應該要找回來向法院提出，因時間久遠，他不太記得詳細內容，擔心可能會讓自己又被追訴其他案件，但母親為了救他，仍決定提出。

快速檢視完筆記本後，檢察官聲請傳喚林男母子等4名證人，黃琪的律師團則表示沒意見，法官裁定將筆記本掃描後附入卷內，並定明年1月13日再開庭。

法官接著審理黃琪及母親聲請具保停止羈押，黃母因此也被傳喚出庭。黃琪母子的律師都說，黃琪的態度已有轉變，除了承認部分罪名，另預定明日安排提領款項還給林母，之後將再附上還款紀錄，另黃琪願意每日到派出所報到，確保不會逃亡，之前有未到庭的紀錄，原因是突然休克病危，此部分已附上證據。

檢方則說，黃琪犯罪所得多，部分在俄羅斯，且有更多流向不明，詐欺部分黃琪仍不認罪，且他從18歲起就不斷犯罪，2017年5月18日出監不到2個月就犯罪，2017年1月26日具保停押，不到1週又再犯，可見有反覆實施之虞，若交保可能逃亡，或造成公眾重大損害。庭末，法官諭知候核辦。

(中時 )