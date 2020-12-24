大陸晶圓代工龍頭中芯國際今年初在華為禁令轉單效應下，從台積電手上搶下華為旗下海思半導體的14奈米訂單，加上陸美科技競爭，大陸晶圓代工龍頭中芯國際宣布回歸A股。不過，中芯國際下半年面臨美國制裁，甚至該公司在應對如何引進半導體生產設備，打算找回蔣尚義擔任副董事長，卻引發現任聯合首席執行長梁孟松不滿，中芯國際面對諸多挑戰。

美國商務部去年5月將華為列入實體清單後，來自美國技術含量出口標準，被限定在25%門檻，導致華為的美企供應鏈幾乎斷裂，不過，全球晶圓代工龍頭憑藉本身自研技術，仍然可以繼續與華為保持業務往來。今年1月，外媒報導美方打算將25%門檻下調至10%，外國企業也得遵守規定，台積電勢必受到影響，在這樣的背景下，中芯國際受惠轉單效應，將從台積電12奈米製程手上拿下訂單，將替華為麒麟710處理器生產14奈米製程的訂單。

在華為今年5月進一步遭到美國商務部制裁，所有含有美國技術半導體產品與服務，都須經美國政府審核通過才能出貨，大陸半導體自主化意識全面激起，中芯國際也在6月啟動在上海科創板掛牌上市，當時中芯國際在招股書上表示，籌資的200億元人民幣，要用來建造14奈米12吋晶圓生產線。

中芯國際最後在7月16日正式上海科創板上市，開盤後股價一路狂飆，市值來到6000億元人民幣，躍升陸股最高市值的科技股，也成為首家A股、H股都掛牌的大陸半導體公司。中芯國際同為大陸唯一一家擁有14奈米製程技術的陸企，主要是原台積電前研發處長梁孟松入主中芯國際後，協助其在300天內突破14奈米製程研發困境。

《麻省理工科技評論 (MIT Technology Review)》在2019年8月曾分析，中芯國際能在2018年宣布突破14奈米FinFET製程，2019年打造出大陸首顆FinFET製程晶片，甚至在營運逐步有起色，甚至追上台積電在南京 12 吋晶圓廠16 奈米製程，更加深中芯國際在N+1、N+2製程研發進程。評論更是指出，梁孟松是最大功臣。

中芯國際7月31日公告，該公司與北京經濟技術開發區管理委員會當日共同訂立並簽署《合作框架協議》，雙方將成立合資企業從事發展及運營聚焦於生產 28奈米製程以及以上IC項目，首期預計投入76億美元、目標產能為每月10萬片12吋晶圓，二期項目依照客戶以及市場需求而定。

中芯國際在上海、北京、天津和深圳擁有4座晶圓代工廠，另有2座合資廠區，這次擴產28奈米廠，而非市場矚目、華為所需的14奈米以下先進製程，除了符合先前中芯國際聲稱將遵守美國禁令之外，同時也為擴大成熟製程產能打下基礎。

但隨著時序進入9月，中芯國際被傳遭美國列入出口管制措施，導致半導體生產設備無法進口，聯電、世界先進等台廠有機會獲得轉單，中芯國際股價從9月初的65.35人民幣，月底僅剩49.65人民幣，若從8月高點來看，股價短短2個月崩跌超過4成。加上前一陣子的風波，中芯國際市值僅剩2000億元人民幣，等於是半年蒸發3分之2。

隨後，中芯國際證實遭到美方制裁，更在先前傳出遭列入實體清單，中芯國際說明，10奈米以下製程發展受到阻礙。

至於梁孟松，今年5月才獲得65.91萬份購股權，與中芯國際董事長周子學獲得相同的高報酬，由於大陸半導體自主化政策已然成形，中芯國際將承擔大陸半導體產業的大量晶片需求供應，所以要全力留住協助中芯國際進入先進製程的梁孟松。不過，上周傳出原台積電共同營運長蔣尚義將回鍋離開1年半的中芯國際，蔣尚義隨後也證實消息，但卻引起梁孟松不滿，憤而在董事會上提出辭呈。

蔣尚義回鍋中芯國際，就提到將著重在先進封裝技術與小晶片研發，更傳出有能力獲得中芯國際遭美國出手干預、荷商艾司摩爾手上的極紫外光(EUV)微影設備，該設備為進入先進製程的重要關鍵。

就目前狀況來看，中芯國際面臨美國封殺幾乎難以從中脫困，所以從先進封裝技術下手或許是推進先進製程研發的好方法，加上中芯國際也在加強28奈米製程擴展，北京當局也提出28奈米以下製程10年免稅優惠，這對於若沒有國家大基金補助仍處於虧損的中芯國際來說，無疑是一大利多，但從先前中芯國際財報指出中芯南方高額的折舊費用，將影響毛利率5個百分點，以及降低今年度資本支出，主要是受到美方制裁影響，中芯國際如何度過難關，外界都在關注。

(中時新聞網)