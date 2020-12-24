本名陳盈穎的藝人舒子晨，今年5月被爆找黑衣人前往經紀公司「宇朕國際」喬合約，涉犯妨害自由等罪，士林地檢署起訴辱罵髒話的楊姓男子，而董姓經紀人、吳姓男子、舒子晨均不起訴，案經宇朕國際鄒姓負責人聲請再議，高檢署駁回再議全案確定。

29歲舒子晨得知結果後，在網路上貼文「對方誣賴我傷害已經無法彌補」。

全案起因是今年5月12日，董姓經紀人與楊、吳2人進入位於新北市汐止區的「宇朕國際」向鄒要薪水，楊辱罵髒話並恐嚇「不然走著瞧」，整個過程5分鐘左右，遭鄒姓公司負責人控告妨害自由、恐嚇、侵入住宅等罪，並指控舒子晨的經紀人替她找黑衣人談判。

案經檢察官調查，董稱是為了劉璇的合約問題，而揚說不知道去公司做什麼，辱罵髒話則是「口頭禪」，整個過程都沒有談及舒子晨，她也不在場，檢方調查舒子晨與董姓經紀人的LINE的對話紀錄，無法證明與舒子晨有關，因而對舒子晨等人不起訴，高檢署認為，董等人經李姓員工帶入辦公室，並無任何強暴、脅迫行為，且無法證明舒子晨有關，駁回鄒聲請再議。

(中時 )