苗栗縣政府組成工程施工查核小組，今年共查核92件工程，其中甲等有48件，比例達52％今年修訂工程小組查核獎懲要點，將首度針對績優廠商辦理公開表揚頒獎，對廠商給予肯定精進品質。

縣府工務處長古明弘表示，縣內工程查核由工務處交通規劃科組成工程施工查核小組辦理，今年縣長徐耀昌在縣務會議指示，工程品質要更加提升，希望透過獎勵級公開表揚的方式，增進廠商的榮譽及使命感，對施工單位品管給予表揚肯定，更加精進工程品質。

工務處修正「苗栗縣政府工程施工查核小組查核結果獎懲作業要點」，並修正名稱為「苗栗縣政府工程施工查核小組獎懲作業要點」，增訂獎勵辦法並且明定懲處規定。交通規劃科說明，工程查核成績達80分以上列為甲等，可獲得縣府頒發獎狀與公開表揚，另有獲得中央金質獎、金安獎等廠商，則另以獎勵金鼓勵，規畫獲得特優工程可獲15萬元、優等工程10萬元、佳作工程5萬元。

今年工程施工查核小組共查核92件，其中甲等有48件，比例高達52％，縣府預計於29日針對縣內公共工程查核甲等案件頒獎表揚，期許促進廠商良性競爭，全面提高公共工程團隊素質，以及工程品質與效率。

(中時 )