投資臺灣事務所24日通過臺商「崧虹科技」與根留企業「元晶太陽能科技」、「廣翰實業」3家共斥資近23億元擴大投資臺灣。目前「投資臺灣三大方案」已吸引760家企業，約1兆1,634億元投資，創造9萬7,960個本國就業機會。其中臺商已達到209家回臺投資約7,925億元，帶來6萬5,552個就業機會；根留企業則有94家投資約1,748億元，帶來1萬3,074個就業機會。後續尚有39家企業排隊待審。崧虹科技深耕全球EMS電子製造服務30餘年，為因應貿易戰與市場需求調整全球布局，投入15億元在桃園八德區興建智慧化廠房，增設SMT電子產品與高溫食品紙容器產線，持續提供高時效、高附加價值及具成本競爭力的服務。崧虹科技以中壢廠為營運中心，江蘇吳江設有生產據點，在華南取得一席之地。著眼貿易戰、疫情已徹底重整世界產業鏈，中國經營環境大不如前，而臺商回流與遠距應用推升電子產品需求，環保健康風潮更在疫情後高漲，為把握這波商機，崧虹將投資15億元在臺擴建廠房，優化電子製造製程，同時展開高溫食品紙容器新事業。期望爭取市占率，進一步拓展海外市場，可帶來83個本國就業機會。

元晶擁有全國最大太陽能電池／模組產能，產品獲國內各大案場採用，為跟上全球太陽能晶片升級腳步，規劃斥資逾7億元，於新竹湖口電池廠新設太陽能大尺寸電池產線。綠能發展已成全球大趨勢，國內在政府政策大力推動下，加上臺商大舉回臺建廠，帶動綠電需求量大增，進一步重啟太陽能產業商機，擴大電池模組出海口。

元晶看好太陽能產品有望在未來炙手可熱，將布建新一代大尺寸太陽能電池產線，引進自動化設備，以利與國際大廠合作開發客製化產品，並可滿足高效太陽能模組廠產能缺口，帶來156個本國就業機會。這項投資象徵太陽能電池已從過去6吋至8吋晶圓電池進入10吋至12吋時代，是未來三年全數產線導入大尺寸的第一步，三年內大尺寸電池投資將達1GW以上，續創營運佳績。

鋁製品製造商廣翰實業為提升品牌價值與競爭力，投資逾6千萬元於臺南市永康工業區既有廠房建置智慧化產線，整廠輸入世界級鋁擠型生產設備，以一貫化製程滿足客戶各種需求。廣翰除了有自有品牌「廣翰鋁門窗」，鋁製品廣泛用於光電、3C電子、運輸、機械、化工、建築等領域，產品應用對象不乏知名大廠，如IKEA、Mercedes-Benz、Audi、TOYOTA、群創、上銀科技等，此次將低階作業轉型機械自動化，是國內首先導入CPS智慧產線的鋁擠廠，可望帶領國內鋁擠相關產業邁向智慧製造。

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