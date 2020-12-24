行政院長蘇貞昌下午出席「行政院模範公務人員」頒獎典禮時指出，他去年交待人事總處研議模範公務人員獎項名額增加、獎金提高，他很高興人事長施能傑有做到，今年有35人獲獎，獎金也從5萬元提高到8萬元。

蘇揆在致詞時不忘疫情，說當全世界受新冠肺炎疫情影響，已有超過7800萬人確診，超過170萬人死亡，許多國家鎖國、封城、宵禁、停課，禁止人民出入的此刻，台灣可頒發全國公務人員模範獎項，聚集在一起，台灣真的是亂世中的福地。

他也說，台灣能有如此成績，除了蔡總統的領導，全體同胞齊心合力 加上有最優秀的公務人員在崗位上盡心盡力，都是主要因素。台灣不但防疫，在經濟上也是全球僅有正成長的國家。台灣不大，但能被全世界看得起，在全世界變成模範國家，許多媒體雜誌都選擇台灣做為典範。如同今天的頒獎典禮，就是從全國36萬公務人員中選出35個人為典範，所以受獎人非常了不起。

蘇揆說，他去年交待行政院人事行政總處，說公務員一輩子盡心盡力，才能做出成績，非常不簡單，是不是可以把人數增加一些，讓更多在位子上應被看見的人被看見，而獎金是否也能提高，讓獲獎人帶著要感謝的人或分享者一起出席。今天獲獎的名額增加，獎金也從5萬元提高為8萬元，得獎人還給他公假，可用獎金帶著要感謝的人去旅遊，他很高興人事長施能傑都有做到。

(中時 )