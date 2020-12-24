新北市板橋戶政事務所24日一早就擠滿結婚的新人及親友團，至下午5時止共有50對新人登記結婚，全所圍繞著濃厚的幸福氣氛。（板橋戶政事務所提供／葉書宏新北傳真）

耶誕節前夕，今（24日）又稱為「平安夜」寓意「平平安安」，每年都有不少對新人搶著在這個溫韾日子登記結婚，新北市板橋戶政事務所一早就擠滿結婚的新人及親友團，至下午5時止共有50對新人登記，全所圍繞著濃厚的幸福節日氣氛，為近3年來新高。

27歲的新娘陳小姐和丈夫透過網路認識，男方貼心幫女方搬家，成功擄獲芳心，穩定交往5年後，決定在平安夜當天結婚。新娘甜蜜的說，「平安夜是冬季最浪漫的日子，希望以後每到12月，浪漫的回憶就會湧上心頭，內心充滿幸福。」

不少親友團也見證新人們的重要時刻，親友團們高呼「甜甜蜜蜜」、「早生貴子」，其他洽公民眾一度以為是聯合婚禮，後來得知是特別選擇平安夜登記，紛紛給予祝福。

板橋戶政事務所主任盧碧蘭表示，2018年平安夜當天有19對新人登記，2019年14對，今年人數卻突然暴增，她分析，因新冠肺炎疫情，許多新人婚期延後，加上平安夜又適逢農曆宜嫁娶，因此人數才會增加。

至今（24日）下午5時止共有50對新人，為近3年來新高，新人登記結婚，不減反增，可見新人們已做好相關防疫措施，要開心舉辦婚禮，邁向幸福的人生，戶所同仁們都給予最深的祝福。

(中時 )