立法院於今(24日)展開萊豬表決大戰，民進黨以人數優勢表決通過，豬肉的萊劑殘值新制，將於明年元月起施行。對此，前閣揆張善政今在臉書感嘆地寫下，「總統/立委選舉期間，我一再呼籲大家：立委票不能投給民進黨。因為，民進黨立委一向只有黨意、沒有民意。」

張善政說，近月在這裡幾乎已經不評論政治，因為民進黨獨斷獨行，任旁人怎麼說，都沒有用，他更用「狗吠火車」形容局勢；而他在總統、立委選舉期間，呼籲大家立委票不能投給民進黨，因為他認為民進黨立委一向只有黨意、沒有民意。

對比現今萊豬行政命令通過後，張善政忍不住說，「今天是不是驗證了這句話？立委選票投給民進黨的朋友，你們覺得民進黨在平安夜送給大家的這個萊豬禮物如何？」

網友見狀後留言表示，「我不知道投給民進黨的朋友，你們是否有想要自己的孩子吃萊豬」、「自食惡果罷了，雖然，817以外的人是無辜的」、「忠言逆耳！覺青們聽不進去」、「817無感啊！只要能仇中選票一樣投給你」。

(中時新聞網)