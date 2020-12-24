網路發達世代有許多素人，只有透過直播開實況展現自我優點，就能成為網美或網紅，其中大陸鬥魚平台有一名超人氣女實況主「劉飛兒Faye」，憑著超兇身材擄獲大票粉絲吸睛又吸金；日前她卻突發負面訊息，疑似輕生，粉絲見狀急忙報警，才驚險救回女神一命。

劉飛兒是一名遊戲實況主，不僅有火辣的身材，個性也開朗活潑，直播時更樂於展秀好身材，尤其她有超豐滿上圍，粉絲還用「奶飛」來稱讚她，而每次開播都有大量斗內（donate，捐贈）金額，人氣超旺；不過，先前劉飛兒突然和粉絲坦承自己有「重度憂鬱症」，一度暫停直播休養。

日前有粉絲發現劉飛兒疑似憂鬱症又發作，她在微博小號接連發文。(圖/ 摘自劉飛兒微博)

豈料，日前有粉絲發現劉飛兒疑似憂鬱症又發作，她在微博小號接連發文，仙逝安眠藥的照片，後來又說「想靠在外公的大腿上睡覺，一定很溫暖」、「大家要幸福喔，活成自己想要的樣子，我先走啦」。

當時有網友覺得狀況不對，馬上報警，沒多久之後，一位名為柯柯的人在劉飛兒官方微博發文，表示劉飛兒吞了12粒安眠藥，所幸送去醫院洗胃後人救回來了。後來她本人清醒後，也主動發文表示「我醒了，頭有點暈，很抱歉讓大家擔心了」，大票粉絲才鬆一口氣，也留言鼓勵她「我們都會陪著妳」、「女神加油」。

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