連12全倒！超狂高一鮮肉 狂打火雞300滿分完美球局

保齡球是以持球者將球朝著目標物擊倒。在球具、場地、目標物及計分方式都有國際的標準與規範，保齡球不單只是一種運動，在各國也都有舉辦國際賽事，一名今年就讀高中一年級的紹華同學打出「連12」全倒300滿分的紀錄，讓網友紛紛大讚狂打滿分300的完美球局。

而保齡球運動的起源，在古埃及已經出現。16世紀傳入美國，演變成現代十瓶式的保齡球運動，每局十個計分格，每格2次投球的機會，第一球將十隻球瓶擊倒即為全倒（strike），第二球才將全數擊倒即為補中（spare），單局最高分為300分，即連續投出12個strike。而該局又被稱為「完全比賽」（perfect Game）

年紀輕輕的紹華提及因為父親關係從小就有接觸保齡球。並於國中時正式開始練球。從小的基礎練習累積，讓年紀輕輕的他已有2次連12滿分的成績，更讓他在中華民國保齡球協會109 年潛力運動選手排名賽（U18）組總決賽拿下第二名的佳績。對於未來期許，他表示希望可以朝向國手目標前進，在球場上為國爭光。

(中時新聞網)